Strappa con la forza il rosario in oro a una donna, poi la fuga in stazione: arrestato pluripregiudicato

Aveva strappato con violenza una catenina dal collo di una donna mentre era sull'autobus, per poi cercare di fuggire. Nel sottopassaggio della Stazione centrale, però, un pluripregiudicato 32enne - sorvegliato speciale - è stato intercettato dagli agenti della Polfer, che lo hanno tratto in arresto.

L'episodio è avvenuto intorno alle 18,45 di ieri, sul mezzo della linea 53 che stazionava in piazza Aldo Moro. La vittima aveva reagito allo scippo, prendendo il 32enne per un braccio e venendo trascinata fuori dal bus. Nel corso della successiva perquisizione, gli agenti avevano recuperato il rosario in oro, restituito subito alla donna. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, perché nella colluttazione la donna aveva riportato escoriazioni al sopracciglio destro e traumi alla mano destra.

Il pregiudicato si trova ora in carcere.