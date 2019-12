Scommesse illegali online, 14 imputati patteggiano: tra loro Tommy Parisi. Confiscati barche, gioielli e borse di lusso

Quattordici imputati coinvolti nelle indagini della Dda di bari su un presunto giro di scommesse online illegali hanno patteggiato pene tra i 3 anni e i 16 mesi di reclusione. Tra loro c'è anche il cantante Tommy Parisi, figlio del boss di Japigia Savinuccio, il quale ha patteggiato una condanna a un anno e 10 mesi di reclusione (pena sospesa). per l'accusa di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante mafiosa.

Tra gli altri patteggiamenti, anche quelli riguardanti Vito Martiradonna (due anni) i figli Michele e Mariano (rispettivamente 3 anni e 2 anni e 8 mesi), accusati di aver creato, tra il 2009 e il 2018, un sistema transnazionale di scommesse illegali online, stringendo accordi anche con gruppi malavitosi in Sicilia, Campania e Calabria. L’altro figlio di Martiradonna, Francesco, è stato condannato con il rito abbreviato alla pena di tre anni e 8 mesi di reclusione.

Nel corso delle indagini sono stati confiscati beni per 20 milioni di euro, tra cui la barca a vela 'Black Sam', immobili a Bari, Foggia e Londra, auto, moto, sale scommesse e 16 società con sede in Italia e all’estero, a Malta, Curacao, Isole Vergini e Seychelles, conti correnti, orologi (tra i quali 4 Rolex del valore di decine di migliaia di euro), gioielli con perle e brillanti, 50 borse di marche di lusso come Chanel, Hermes e Louis Vuitton.