"Un liceo ridotto a lavagna" e quel 'Je t'aime' che sa tanto di presa in giro: se questo è amore...

"Un liceo con tanta storia ridotto a lavagna". Bolla così Filippo Melchiorre, consigliere comunale a Bari di Fratelli d'Italia, "gli affreschi" realizzati all'esterno del Liceo Ginnasio Orazio Flacco, lavagna di sfogo dei giovani baresi e probabilmente anche di qualche studente dello stesso istituto. C'è di tutto, segni, scarabocchi, numeri scritte, nomi e cognomi e soprattutto dichiarazioni d'amore, finanche in francese. Non sfugge all'obiettivo dei passanti quel 'Je t'aime' che sa tanto di presa per i fondelli. Se questo è amore....

Gallery