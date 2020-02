"Il Cirillo nostro possesso", nuovo raid vandalico deturpa facciata dell'istituto. I residenti: "Ora basta"

La facciata dell'istituto 'Domenico Cirillo' di San Pasquale a Bari nuovamente deturpata dai vandali: a denunciare l'episodio, sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, è un cittadino che ha scattato foto in cui si può leggere l'azione dei vandali, presumibilmente ragazzini. Ignoti hanno infatti scritto espressioni sgrammaticate come "Il Cirillo e nostro possesso" o provocatorie come "San Pasquale regna sempre".

Per i cittadini si tratta "dell'ennesimo affronto ad un istituzione scolastica che forma tanti futuri professionisti. Viviamo ormai in una città in cui imperversano impunite babygang di quartiere" proseguono, invocando l'intervento delle istituzioni