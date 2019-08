Macchinette illegali scoperte in un bar di Grumo Appula: 28mila euro di multa per il gestore

Due macchinette da gioco "completamente illegali" sono state rinvenute dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in un bar di Grumo Appula, nel Barese. Gli apparecchi, oltre ad essere sprovvisti delle necessarie autorizzazioni, attraverso una combinazione effettuata sulla tastiera permettevano l’uso degli stessi per il gioco del poker. I funzionari, inoltre, hanno rinvenuto due 'totem' informatici dotati di monitor touchscreen che consentivano, tramite connessione internet, di giocare d'azzardo online su piattaforme estere. Tutti gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo: per l’esercente sono scattate sanzioni per complessive 28mila euro.