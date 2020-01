Biciclette elettriche 'truccate' per sfuggire ai controlli: scattano i sequestri, multe per 30mila euro

I Carabinieri hanno sequestrato a Bari 6 biciclette elettriche 'modificate' alcune delle quali utilizzate anche da pregiudicati per sfuggire ai controlli delle Forze dell'Ordine.

I mezzi, secondo quanto rilevato dai militari, sarebbero stati in grado di raggiungere anche i 60 Km/h, perdendo così le caratteristiche della biciletta cosiddetta “a pedalata assistita” e rientrando nella categoria dei ciclomotori per i quali la vigente normativa prevede: l’immatricolazione, il certificato assicurativo, la targa, l’obbligo per il conducente di indossare il casco protettivo e, non per ultimo, la patente di guida. Per questa ragione sono state elevate multe da 30mila euro.

Durante i controlli, due pregiudicati su altrettante bici, dopo essere stati fermati dai militari, hanno cercato di fuggire per non farsi sequestrare il mezzo: per loro è scattata la denuncia

