Sequestrati rifiuti nel porto di Bari: scoperte 16 tonnellate di carta e cartone "senza tracciabilità"

Circa 16 tonnellate di scarti di carta e cartone sono stati sequestrati da funzionari dell'Ufficio delle Dogane e militari della Guardia di Finanza nel porto di Bari: il carico è stato scoperto su un autoarticolato bulgaro proveniente dalla Grecia che aveva come mittente una ditta svizzera con sede a Losanna e destinatario una società della provincia di Lucca. La merce, in base ai controlli effettuati da doganieri e finanzieri, non era accompagnata da specifiche informazioni circa l’origine, la destinazione, l’itinerario e la tipologia di trattamento cui assoggettare i rifiuti nel luogo di destinazione. Denunciato per traffico illecito di rifiuti il legale rappresentante della società importatrice.