Sorpreso a catturare datteri di mare sul fondale barese: nei guai 45enne con precedenti penali

Stava pescando datteri di mare dal fondale di Bari, nonostante per legge fosse vietato. A scoprire l'attività illecita di un 45enne barese con precedenti penali, sono stati i sommozzatori della polizia, che martedì 24 aprile pomeriggio hanno sorpreso l'uomo nello specchio d'acqua antistante la piazzola di sosta in corrispondenza di via Alfredo Giovine.

Il pescatore di frodo stava distruggendo il fondale per recuperare i molluschi bivalvi: all'arrivo degli agenti aveva già ottenuto circa un chilogrammo di 'litophaga litopaga', nome scientifico dei datteri di mare. E' stato così denunciato per violazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura e delle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. I datteri sono stati invece distrutti, mentre la sua attrezzatura è stata sequestrata.