Fermato per un controllo in auto, finanzieri trovano un mitragliatore nel portabagagli: in manette un pregiudicato

Viaggiava con una mitraglietta nel portabagagli, forse usata per rapine o omicidi - saranno ora le indagini a dirlo -. A possedere l'arma un pregiudicato, fermato dai Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Bari per un controllo a Giovinazzo.

L'uomo aveva da poco parcheggiato il veicolo, una Renault Modus, nello spazio riservato ai disabili. Invitato a spostarlo, aveva dato segni di nervosismo, che avevano portato i militari a effettuare un controllo più approfondito. Nel bagagliaio è stata così trovata una borsa in tela, contenente una Heckler & Koch, modello MP5, in perfette condizioni, completa di caricatore con circa 150 cartucce. Un fucile mitragliatore usato dalle Forze Speciali internazionali.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Bari, mentre proseguono le indagini per scoprire se il mitragliatore sia stato utilizzato per compiere atti criminosi.