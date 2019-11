Sequestrati 151 kg di pesce: 36 donati alla Caritas, scoperti prodotti senza etichettatura e tracciabilità in due pescherie

Sanzioni per 7mila euro e 151 kg di prodotti ittici sequestrati. E' questo l'esito delle operazioni degli ispettori del sesto centro di controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari compiuti il 20 e 21 novembre.

In particolare, mercoledì sera, in occasione di un controllo ad una imbarcazazione di rientro nel porto di Monopoli, i militari della Guardia Costiera hanno accertato la presenza a bordo di 36 kg di prodotto ittico sottomisura (27 di merluzzi e 9 di triglie). Al comandante dell’unità è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 4mila euro ed il prodotto, posto sotto sequestro, è stato devoluto in beneficienza ad un’associazione caritatevole che gestisce la locale mensa della Caritas.

Inflitta, inoltre, al comandante, l’ulteriore misura dell’assegnazione di cinque punti allo stesso nonché alla licenza di pesca Il meccanismo dell’assegnazione dei punti sulla licenza di pesca costituisce, in ossequio alle norme comunitarie in vigore, un importante deterrente nella commissione di illeciti di questa tipologia in quanto, al superamento delle soglie previste, è prevista la sospensione o la revoca della licenza stessa.

L’attività di controllo è poi proseguita nella serata di ieri ad Alberobello dove, in occasione di verifiche eseguite presso due pescherie, sono stati rinvenuti prodotti ittici di varie specie - triglie, gamberi, mazzancolle, totani, polpi, lucerne, orate, spigole - privi di etichettatura e di documenti sulla tracciabilità. I prodotti, per un totale di 116 kg sono stati posti osti sotto sequestro ed ai titolari dei due esercizi commerciali è stata inflitta la sanzione pecuniaria dell’importo di 1.500 euro.