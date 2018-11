Quattrocento kg di prodotti ittici senza tracciabilità in un tir: scattano sequestri e controlli

Quattrrocento kg di prodotti ittici senza etichettatura sono stati scoperti in un tir termorefrigerato a Monopoli nel corso di controlli effettuati dalla Guardia Costiera. Complessivamente sono state rinvenute 84 cassette di prodotto fresco, sprovvisto di tracciabilità: tra queste vi erano 45 di 'latterini' e 39 di 'ricciole'. I prodotti, secondo i militari, erano destinati alla ristorazione e alla vendita al dettaglio in mercati e pescherie. La merce, in caso di vendita, avrebbe fruttato circa 10mila euro. Dopo i sequestri e le verifiche sanitarie, il carico è stato donato alla Caritas.