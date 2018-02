Vendevano ricci senza la documentazione di provenienza: 6mila euro di multa per due commercianti

Circa 1200 ricci di mare sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera nel Barese in due distinte operazioni avvenute ieri, 31 gennaio e oggi, primo febbraio. In entrambi i casi i commercianti sono stati fermati perché stavano vendendo il prodotto senza la necessaria documentazione di rintracciabilità. La prima operazione è avvenuta nell'area di Castellana Grotte, con il successivo sequestro di 800 ricci, mentre la seconda in zona 'Porto Rosso' a Monopoli.

Per i due è scattata la sanzione per 6mila euro, vista l'assenza anche dell'autorizzazione sanitaria da parte del secondo commerciante, che era ambulante. Il prodotto sequestrato era ancora vivo e per questo è stato nuovamente gettato in mare.

