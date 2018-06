Controlli anti-abusivismo tra i palazzi del San Paolo: vigili scoprono manufatto in lamiera, "realizzato senza autorizzazioni"

La Polizia Locale di Bari, nel corso di alcuni controlli anti-abusivismo nel quartiere San Paolo, ha scoperto, in via Candura, un manufatto realizzato in un cortile di un edificio di proprietà di Arca Puglia. La struttura rinvenuta dai vigili, sarebbe stata costruita senza autorizzazioni: si tratta di un un manufatto composto da lamiere grecate, ancorato su una base in calcestruzzo e pavimentato con piastrelle in gres. I controlli sono stati effettuati da Polizia Locale e Polizia Edilizia.