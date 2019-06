Scoperte in un tir greco 6mila paia di scarpe taroccate: scattano i sequestri nel porto di Bari

La Guardia di Finanza, in collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ha rinvenuto e sequestrato circa 6mila paia di scarpe con marchio taroccato Fila: il tutto è stato rinvenuto in un tir proveniente dalla Grecia, appena sbarcato da una nave dedicata al trasporto merci. I documenti commerciali rinvenuti sul mezzo indicavano una ditta greca come mittente della spedizione, destinata a un'azienda spagnola. In corso accertamenti al fine di individuare le responsabilità del caso.



