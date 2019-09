Uova senza tracciabilità, maxi sequestro in azienda agricola a Ruvo

Oltre 12.200 uova sono state sequestrate dai carabinieri forestali del Nipaaf e delle stazioni di Spinazzola e Corato, nel corso di un controllo presso una società agricola - di cui non è stato reso noto il nome - a Ruvo.

In particolare, le uova - già suddivise in cartoni e in singole confezioni - erano prive delle informazioni su tracciabilità e rintracciabilità previste per legge.

I militari hanno elevato all’azienda, nella persona del socio amministratore, una sanzione amministrativa pari a 1500 euro.