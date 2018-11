Oltre 53mila euro non dichiarati scoperti nei bagagli al porto: sanzioni per tre persone

Oltre 53mila euro non dichiarate scoperte in alcuni bagagli a mano in transito nel porto di Bari: il danaro è stato individuato da funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza che hanno stoppato due tentativi di illecita esportazione e uno d'importazione effettuati da cittadini albanesi. I trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata secondo la normativa vigente.