Simula tamponamento, poi ruba borsa alla donna in auto e scappa: preso 38enne

Prima il finto tamponamento, per costringere la donna alla guida a fermarsi. Poi il furto fulmineo della borsa, posizionata sul sedile anteriore, e la fuga a bordo di un ciclomotore. Il fuggitivo, però, è stato individuato e arrestato dai poliziotti della sezione 'Falchi' della Squadra Mobile. In manette, con l'accusa di rapina ai danni di un’automobilista e resistenza a pubblico ufficiale, è finito il 38enne barese Gianluca Montereale, con precedenti.

La rapina, l'inseguimento e l'arresto

L'episodio, avvenuto martedì pomeriggio nel quartiere Libertà, ha subito fatto scattare l'intervento dei poliziotti che dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno individuato il presunto responsabile, già noto per episodi analoghi. L'uomo è stato quindi intercettato, con l’ausilio di altri equipaggi, al quartiere San Paolo sempre a bordo dello stesso ciclomotore, sul quale era stata applicata una targa contraffatta. Il fuggitivo, inseguito dai “Falchi”, non si è fermato all'alt e ha proseguito la fuga a velocità sostenuta, effettuando manovre spericolate, e causando peraltro la caduta di un motociclista, fino a quando è stato bloccato definitivamente. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta nel vano portabagagli la borsa, sottratta poco prima alla donna, contenente tutti gli effetti personali. E’ stato rinvenuto anche uno spray al peperoncino identico a quello che sarebbe stato utilizzato dallo stesso, a novembre dello scorso anno, nei confronti di alcuni operatori della Squadra Mobile, nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Dopo le formalità di rito il 38enne è stato accompagnato in carcere.