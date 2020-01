Le mani dei clan su videopoker e slot machine: i nomi degli arrestati

Sono in tutto 36 (27 in carcere, nove ai domiciliari), le persone arrestate nell'ambito dell'operazione 'Gaming Machine' della Guardia di Finanza di Bari: secondo quanto emerso dall'indagine coordinata dalla Dda di Bari, i clan si sarebbero accordati per spartirsi le zone in cui imponevano agli esercenti il noleggio e l'installazione di slot di un solo imprenditore, Baldassarre D'Ambrogio detto Dario, nipote di Nicola D'Ambrogio, ritenuto elemento di spicco del clan Strisciuglio. Così i gruppi criminali avrebbero ottenuto una 'percentuale' su ogni apparecchio installato,o una somma fissa a seconda degli accordi. I reati contestati a vario sono di: illecita concorrenza con minaccia o violenza, estorsione, usura, riciclaggio, con l'aggravante del metodo mafioso.

I nomi degli arrestati

Anemolo Vincenzo, classe 1965

Belviso Francesco, classe 1958

Brancacci Ruggero, classe 1970

Cacucciolo Tommaso, classe 1982

Caldarola Lorenzo, classe 1973

Cantalice Giuseppe, classe 1965 (ai domiciliari)

Cantalice Maria, classe 1967 (ai domiciliari)

Cantalice Nicola, classe 1989

Capodiferro Domenico, classe 1962

Capodiferro Gaetano, classe 1983

Caporizzi Donato, classe 1955 (ai domiciliari)

Capriati Giuseppe, classe 1984

Catacchio Oronzo, classe 1976

Catacchio Vito Antonio, classe 1984

D'ambrogio Baldassarre, classe 1981

D'Ambrogio Cosimo, classe 1959

D'Ambrogio Nicola, classe 1961

De Antonis Antonio, classe 1962

De Feudis Vito, classe 1961 (ai domiciliari)

Di Cosola Vito, classe 1964 (ai domiciliari)

Larizzi Ignazio, classe 1962

Latrofa Fabrizio, classe 1991

Lorusso Leonardo, classe 1989

Mazzei Michele, classe 1950 (ai domiciliari)

Minafra Rocco, classe 1979

Padolecchia Nicola, classe 1964

Pontrelli Antonella, classe 1985 (ai domiciliari)

Quarta Giuseppe, classe 1978

Quarto Francesco, classe 1976

Querini Donato, classe 1977

Raggi Vito, classe 1979

Ranieri Giuseppe, classe 1986

Romita Gianluca Saverio, classe 1975

Strambelli Nicola, classe 1974 (ai domiciliari)

Valentino Vito, classe 1985

Valerio Marco, classe 1997