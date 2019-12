Solidarietà per i più bisognosi anche a Bari: alimenti e cibi donati da Polizia Locale e Reparto Mobile a In.Con.Tra

Tante le iniziative di solidarietà, nei giorni che precedono le feste, anche a Bari, per aiutare le persone in difficoltà. L'associazione In.Con.Tra ha ricevuto una settantina di pacchi di generi alimentari donati dalla Polizia Locale. I prodotti sono stati consegnati da una delegazione capitanata dal comandante Michele Palumbo.

Nelle giornate del 19, 20 e 21, invece, è stata la volta della Polizia di Stato, in particolare del IX Reparto Mobile di Bari che ha donato un cospicuo quantitativo di generi alimentari in favore di associazioni impegnate nel sociale e in aiuto ai più bisognosi.

Le derrate alimentari, per un valore di oltre 15.900 euro, sono state devolute in favore di In.Con.Tra ma anche dell’opera Salesiana “Sacro Cuore” con sede a Cisternino (Br), della Congregazione “Suore dello Spirito Santo” con sede a Bari e della “Comunità Educativa 16 agosto” di Bari.