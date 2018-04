Vetri rotti e "infiltrazioni d'acqua" nel sottovia Giuseppe Filippo, i residenti: "Subito manutenzione"

Vetrate rotte o mancanti, sporcizia, muri scrostati per l'umidità, "infiltrazioni dal soffitto" e pozzanghere. Siamo nel sottovia Giuseppe Filippo, tra via Brigata Regina e viale Pasteur. Da tempo chi quotidianamente utilizza quel passaggio ne denuncia le condizioni di degrado.

Una nuova segnalazione è arrivata nei giorni scorsi dai residenti riuniti nel comitato 'Il Quartierino - Residenti in movimento': "Per percorrerlo serve una barchetta", dicono postando un video che mostra gli allagamenti nel sottovia. Una richiesta di interventi è stata postata da un cittadino direttamente sulla pagina Fb del sindaco Decaro: "A parte il vandalismo, c'è ragione di credere che l'opera abbia anche seri vizi di costruzione o almeno necessiti di manutenzione straordinaria importante. Per favore: prima che si faccia male qualcuno, che venga messo in sicurezza o chiuso se necessario".