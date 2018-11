Spaccio, controlli dei carabinieri: quattro arresti tra Japigia e il centro

Sorpresi con la droga all'interno della propria auto, o bloccati in strada mentre cedevano alcune dosi. Quattro spacciatori, negli ultimi due giorni, sono finiti nella rete dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, tra il quartiere e il centro cittadino.

Japigia: con la droga nella carrozzeria dell'auto

In viale Japigia, presso le case popolari gruppo 5, i militari, nel corso di un posto di controllo, hanno arrestato un 36enne, residente in zona Enziteto, nullafacente. L'uomo è stato sorpreso, mentre, a bordo di un autovettura, dopo aver ricevuto la somma in contanti di 50 euro da un libero vigilato, del luogo, stava per cedergli una dose di cocaina, per un peso complessivo di 0,5 grammi, recuperata dai militari. L’immediata perquisizione nel veicolo ha consentito di rinvenire all’interno del fascione sinistro, lato conducente, occultate in una scatola in plastica avvolta da nastro isolante, attaccata alla scocca in ferro con 3 pezzi di calamita, 7 dosi preconfezionate di marijuana, per un peso complessivo di 8,64 grammi e tre stecche di hashish, per un peso di 10 grammi, il tutto posto sotto sequestro insieme a 180 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di cessione. Il 36enne, su disposizione della competente A.G. è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Tre arresti in centro

In un'altra occasione, alle 4 di notte in Corso Italia, un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile ha arrestato un 40enne, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un barese 35enne. Nel corso di una perquisizione personale il 40enne è stato, inoltre, trovato in possesso di altre otto dosi di cocaina e della somma di 215,00 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Su ordine dell’A.G., l'uomo è stato condotto in carcere. Alle 05.30 successive, in Piazza Aldo Moro, sempre da militari dello stesso Reparto, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne e un 20enne, di origini albanesi, domiciliati a Trinitapoli (BT), sorpresi in possesso di 2 grammi di cocaina confezionata in 4 dosi, pronte per essere cedute e della somma di 45 euro ritenuta il provento dello spaccio. Entrambi gli arrestati, su disposizione della competente A.G., sono finiti ai domiciliari in attesa di giudizio.