Sorpresi a vendere marijuana a un ragazzo appena 18enne, in manette due giovani pusher

Due giovani in manette per spaccio, sorpresi mentre passavano una 'dose' a un ragazzo da poco maggiorenne. Succede in una cittadina del Nord Barese, dove ieri sera due 20enni dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

A scoprirli sono stati i Carabinieri, che si erano appostati in borghese nell'area limitrofa a una Chiesa, sorvegliando i due 20enni, che erano anche in compagnia di una 17enne. Quando hanno visto i due pusher passare qualcosa a un ragazzo appena 18enne, sono intervenuti, scoprendo che avevano con loro 60 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Le perquisizioni si sono poi estese all'abitazione dei due, dove sono stati ritrovati attrezzi per il confezionamento della droga e 260 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio.

I due 20enni sono stati portati in carcere a Trani, mentre la 17enne è stata denunciata alla Procura per i Minorenni. L'acquirente 18enne verrà invece segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.