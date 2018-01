Hashish e marijuana nascosti nel bagno: 44enne arrestato a Bitonto

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Bitonto, a seguito di controlli anti-criminalità scattati dopo gli ultimi fatti di cronaca nella città barese, in particolare dopo la morte dell'84enne Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore nel corso di una sparatoria avvenuta il 30 dicembre scorso. I militari hanno rinvenuto la droga all'interno di un bagno di cui aveva la disponibilità: sequestrati 26 grammi di marijuana e 18 grammi di hashish, pronti per lo spaccio, assieme a materiale per il confezionamento delle dosi.