Bazar della droga in un locale del centro storico: nei guai un 18enne e un 28enne

Due persone sono state arrestate a Noicattaro dai Carabinieri per spaccio di droga. I militari hanno rinvenuto numerose dosi di stupefacente nel centro storico della cittadina barese, in un locale adibito a deposito e nelle disponibilità di un 18enne e di un 28enne del posto.

All'interno vi erano 55 grammi di cocaina suddivisi in 110 dosi, 251 grammi di marijuana e altre 21 dosi di eroina per un totale di 220 grammi. Il tutto è stato sequetsrato assieme a 490 euro, ritenute provento dell'attività di spaccio, a due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. I due sono stati quindi condotti agli arresti domiciliari.