Viavai sospetto dall'appartamento in pieno centro, scatta il controllo dei carabinieri: pusher in manette a Modugno

A far scattare il controllo dei carabinieri è stata una segnalazione al 112: un continuo viavai sospetto di giovani da un'abitazione in pieno centro, a Modugno. Sul posto sono così giunti i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri che hanno arrestato in fragranza di reato un 22enne, del luogo, noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, dopo la segnalazione, hanno avviato subito delle verifiche, fermando un 29enne che si allontanava dall'appartamento in questione, trovato in possesso di una dose di quasi due grammi di marijuana e quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

I carabinieri hanno così deciso di approfondire i controlli, sorprendendo una coppia di ragazzi dediti all’attività di spaccio. I due avevano nella disponibilità 15 dosi pronte di marijuana e due bilancini di precisione.

Su disposizione dell’A.G. competente, il giovane 22enne, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza, mentre la ragazza 19enne, è stata denunciata in stato di libertà.

Nell’ambito delle attività di contrasto dello spaccio di stupefacenti su Modugno, qualche giorno fa i carabinieri hanno sequestrato altri 43 grammi di marijuana, nascosti in una cavità di un albero d’ulivo, ubicato in una stradina di campagna, vicinissima al centro abitato.