In casa aveva allestito la 'centrale dello spaccio': nei guai pusher 32enne pregiudicato

In casa aveva tutto pronto per lo spaccio: droga e materiale per il confezionamento. A scoprire l'attività di un pusger pregiudicato 32enne sono stati i poliziotti del Commissariato di Monopoli, che durante i controlli di questi giorni hanno individuato con l'unità cinofila l'abitazione dell'uomo, del quale si sospettava la presenza di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio al 'minuto'.

Il successivo controllo gli ha dato ragione: il cane poliziotto 'King' ha segnalato la droga nascosta in più punti: oltre ai 10 grammi di hashish che l'uomo aveva addosso, sono stati trovati anche 10 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. L'uomo, originario di Monopoli e già sottoposto all’avviso orale del Questore, è stato denunciato per la detenzione della sostanza finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.