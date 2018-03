Sorpreso a spacciare in strada: pusher 22enne preso in via Principe Amedeo

Beccato dalla polizia in strada con la droga, e arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Domenica pomeriggio in via Principe Amedeo, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari hanno arrestato un cittadino nigeriano di 22 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

L’uomo, sottoposto a controllo di polizia, è stato trovato in possesso di 34,40 grammi di marijuana e della somma in contanti di 150 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.