Passante uccisa in agguato a Bitonto, vertice in Prefettura con Minniti. Sindaci e cittadini in piazza contro la criminalità

In mattinata il vertice in Prefettura con il ministro dell'Interno Minniti, in serata la manifestazione per le strade di Bitonto, per dire no alla criminalità. Si terranno invece nel primo pomeriggio i funerali della 84enne Anna Rosa Tarantino, rimasta uccisa il giorno vigilia di Capodanno in una sparatoria avvenuta in una stradina del centro storico di Bitonto, il cui obiettivo sarebbe stato un 20enne rimasto invece ferito.

"Consegnerò a sua Eccellenza il Ministro degli Interni il dolore di tre giorni e l'amarezza di decenni di una Città, della terra in cui sono nato e cresciuto - scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio - Non c'è nulla di peggio che l'amputazione dell'anima di una Comunità : ci riapproprieremo di quello che ci è stato tolto ancora una volta. Siamo troppi per non crederci".

In serata, associazioni, semplici cittadini e sindaci scenderanno pugliesi in strada, a Bitonto, per manifestare solidarietà alla comunità e ribadire il 'no' alla criminalità. "Oggi - scrive ancora Abbaticchio - verranno tanti pugliesi che si sono innamorati di questa città. Piazza Moro, ore 19. Ci sarà anche chi vuole cambiare Bitonto perché è nato e vive qui? I nostri figli ci guardano".