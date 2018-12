"La pagherai presto", dopo la rissa crivellano di colpi la sua auto: sparatoria a Polignano, due pregiudicati arrestati

Un 33enne e un 37enne di Polignano, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai Carabinieri accusati di porto abusivo di arma da fuoco, esplosione di colpi di arma e danneggiamento, a seguito di una sparatoria avvenuta lo scorso 22 ottobre. Secondo le indagini, i due, a seguito di un diverbio con un 60enne, suocero del 37enne, si sarebbero vendicati sparando 5 colpi di pistola all'indirizzo della sua auto. Per circostanze fortuite non vi sono stati feriti.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, i due, ad ottobre, decisero di partecipare ad una cena in un noto ristorante della zona. Nel locale erano presenti i parenti della moglie del 37enne, dalla quale l'uomo si stava separando. Improvvisamente scoppiò una discussione che per poco non sfociò, davanti ai clienti, in una rissa tra l'uomo e i suoi amici da una parte ed il fratello e il padre della donna dall'altra. Il 37enne mentre veniva portato via avrebbe urlato al suocero che "gliel'avrebbe fatta pagare presto". Poco dopo, il 37enne e il 33enne, dopo aver atteso il rientro a casa di padre e figlio, hanno sparato diversi colpi di pistola contro la loro auto parcheggiata davanti all'abitazione. Le indagini dei Carabinieri, con l'utilizzo delle telecamere collocate in città, hanno permesso di risalire ai due, bloccati e condotti in carcere dopo l'arresto.