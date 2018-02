Sparatoria in pieno giorno al San Paolo: 42enne ferito alla schiena

Agguato in pieno giorno a Bari. Un 42enne, Ignazio Gesuito, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in tarda mattinata tra via Piemonte e via Sicilia, in zona Cecilia, tra il San Paolo e Modugno.

L'agguato

La sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un garage (nella foto l'ingresso da via Sicilia). L'uomo è stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco alla schiena. E' stato soccorso e trasportato in ospedale, dove dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico.

La vittima

Nel 2008 Gesuito fu condannato per aver ucciso, nel 2006, Salvatore Montani, figlio del boss Andrea, dopo una lite legata alla vendita di un cane, che il ragazzo e altri due amici avevano acquistato dal negozio di Gesuito, pagandolo meno di quanto richiesto.

Gallery