Sorpresi a disegnare graffiti in un sottovia della ferrovia, tre giovani denunciati al San Paolo

La Polizia Ferroviaria ha denunciato tre giovani writers, appena maggiorenni, sorpresi mentre con bombolette spray 'graffittavano' una parete del sottovia ferroviario Ss 16bis in strada privata Ferruccio, tra i quartieri San Paolo e San Girolamo di Bari. I tre dovranno rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Uno dei giovani è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana, ed è stato segnalato alla Prefettura di Bari.

A Bari Centrale, invece, in collaborazione con le Unità Cinofile della Questura è stato individuato un uomo con in possesso 1,16 di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale. Complessivamente, i controlli hanno interessato anche le zone limitrofe alla Stazione Centrale (estramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia) e le stazioni di Ferrovie Sud Est, Ferrotramviaria e Appulo Lucane dove sono state effettuate verifiche e ispezioni nelle sale di attesa, nelle biglietterie, nei sottopassaggi, a bordo dei treni, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei convogli e negli esercizi commerciali.