Cadavere di un uomo in mare: ritrovamento nelle acque del porto

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in mare nel porto di Bari, nell'area dell'ansa di Marisabella. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina: si tratterebbe di un sub, deceduto probabilmente per un malore. Al momento non si hanno ancora informazioni sull'identità della vittima.

Sul posto stanno operando sommozzatori della polizia, intervenuti per recuperare il corpo, e Guardia costiera. Indagini sono in corso.