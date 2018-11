Summit "criminale" al San Paolo, irrompono i Carabinieri: preso 29enne, sequestrate due pistole pronte a sparare

Un vero e proprio "summit di natura criminale", secondo i Carabinieri, in corso di svolgimento tra le case popolari di via Candura nel quartiere San Paolo, interrotto dall'irruzione dei militari con il sequestro di due pistole pronte a sparare: in manette è finito un 29enne già noto alle forze dell'ordine.

Sequestrate due armi con colpo in canna

I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di numerosi cittadini della zona che avevano notato la presenza di un nutrito gruppo di giovani (una quindicina di persone) mentre discutevano animatamente: all'arrivo dei militari alcuni hanno cercato i fuggire. Dodici loro sono stati bloccati ed identificati. Duranet i controlli sono state rinvenute due pistole di provenienza illecita, entrambe con il caricatore inserito e il colpo in canna. Il 29enne, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per identificare le persone fuggite via e il motivo della riunione con disponibilità d'armi da fuoco.