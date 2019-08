Via la 'foresta' ai lati della Sp 57, parte il diserbo. Leonetti: "Opera attesa da anni"

Sono partiti all'alba gli interventi di sfrondatura degli alberi ai lati della Strada provinciale 57 che collega Torre a Mare a Noicattaro. A confermarlo è il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti: sul posto gli operatori dell'Amiu, che stanno rimuovendo parte di quella che era diventata una vera foresta. " Erano anni che si aspettava questa manutenzione" ricorda.

Intervento che segue al sopralluogo congiunto con l'assessore di Noicattaro di venerdì scorso. "L’intervento è assolutamente necessario - aggiunge Leonetti - viste le chiusure dei passaggi a livelli in zona Scizze e nelle vicinanze del cimitero di torre a Mare per i lavori di ferrovie dello Stato con cui si vuole eliminare i passaggi a livello. L’attenzione a quanto sopra descritto servirà a migliorare la sicurezza stradale, pedonale in quel tratto ed inoltre la considero anche una forma di grosso rispetto nei confronti dei cugini noiani".