"Tamponi per gli operatori che assistono i disabili a casa", l'appello delle famiglie alla Regione: "Pazienti ancora senza dpi"

I timori per il rischio di contagi nella 'fase 2': le associazioni C16no, Disabili attivi e Contro le barriere chiedono test periodici per gli operatori dell'assistenza domiciliare e la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione per le famiglie di pazienti gravissimi