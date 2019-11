Il maltempo non abbandona la provincia, scatta l'allerta gialla per i temporali

Saranno ore all'insegna del maltempo quelle che ci aspettano. A confermarlo è una nota della Protezione civile, che in giornata ha diramato anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrologico per temporali su gran parte della Puglia - tra cui, appunto, la zona della provincia Barese. "Dalle ore 14 - si legge - e per le successive 30 ore previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale".

Anche domani, quindi, potrebbero esserci temporali, con "quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". Insomma, se uscite di casa meglio portare con voi l'ombrello.