Temporali in arrivo nel Barese fino al week-end: scatta l'allerta meteo

Temporali in arrivo nei prossimi giorni nel Barese. A comunicarlo è la Protezione civile, che già a partire dalle 12 di oggi e per le successive ore 8 ore ha lanciato l'allerta meteo gialla - che non riguarda però la provincia barese - relativamente al rischio idrogeologico per temporali. "Confermata la possibilità - si legge nella nota - di precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su puglia meridionale e zone interne, con quantitativi

cumulati deboli".

RIguarderà invece il Barese, l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali attiva dalle 8 di domani, venerdì 17 luglio, e per le successive 36 ore (quindi anche nel week-end), in cui sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati su tutta la Puglia".