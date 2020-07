Il maltempo accompagna il venerdì: rischio temporali anche in serata

Temporali fino a tarda serata in Puglia: a confermarlo è la Protezione Civile, che in una nota spiega come siano previste "precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Puglia e Basilicata a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, e per le successive 12-18 ore.

Rovesci, quindi, si potrebbero avere anche nella mattinata di sabato. Fenomeni che potrebbero essere accompagnati da "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".