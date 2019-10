Prova a svaligiare lo stesso negozio in pochi giorni, il proprietario lo riconosce in centro: denunciato 22enne

Le Volanti della Polizia hanno denunciato un 22enne libico, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di due tentate rapine, in pochi gironi, ai danni di uno stesso negozio nelle vicinanze di piazza Moro. Il titolare ha riconosciuto il giovane mentre transitava in piazza Umberto e ha chiamato il 113. Il 22enne è stato quindi fermato e identificato dalle Volanti, per poi essere accompagnato nelll’Ufficio immigrazione della Questura per valutare la sua posizione sul territorio nazionale.