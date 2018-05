In campagna con il Suv rubato: 32enne in manette a Terlizzi, complice in fuga

Sorpresi in campagna mentre, nascosti tra gli alberi, armeggiavano sul motore di un Suv risultato rubato il giorno stesso ad Altamura. Un 32enne pregiudicato bitontino è stato arrestato dai carabinieri, mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

I militari, durante uno specifico servizio, nelle campagne terlizzesi, finalizzato al contrasto dei reati predatori, poco dopo l’ora di pranzo, hanno notato una fiammante Audi Q3, nascosta fra la vegetazione. Tale 'anomalia' ha subito destato dei sospetti, immediatamente confermati dal controllo della targa: il SUV era stato rubato nella stessa mattinata ad Altamura.

I carabinieri, appostati sul luogo, hanno visto poco dopo giungere due giovani a bordo di un motociclo. Senza rendersi conto di essere sotto osservazione da parte dei militari, hanno iniziato ad armeggiare sul motore del mezzo, installando una centralina decodificata (strumento utilizzato dai ladri di auto per far partire senza alcuna difficoltà i mezzi rubati). Alla vista dei militari, che hanno deciso di bloccarli, i due hanno tentato la fuga. Uno a bordo del motociclo è stato subito arrestato, mentre il complice, dopo una rocambolesca fuga fra gli alberi, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

All’interno del motociclo i militari hanno rinvenuto altre quattro centraline, di altri tipi e modelli di auto. Nel mercato delle auto rubate il valore di tali apparecchi si aggira anche sul migliaio di euro l’uno. Il Suv, dopo gli accertamenti tecnici del caso, è stato quindi restituito al legittimo proprietario, mentre il 32 enne bitontino, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, mentre il bitontino è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Proseguono le indagini dei Carabinieri finalizzate ad identificare il complice che si è dato alla fuga.