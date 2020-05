Coronavirus, la Città metropolitana avvia lo screening sul personale: test sierologici per i dipendenti

Test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il Covid-19 per i dipendenti della Città metropolitana di Bari. In concomitanza con l'inizio della fase 2, l'ente ha avviato lo screenig sul personale: nella giornata di ieri, i test sono stati eseguiti su 149 lavoratori, tre dipendenti che svolgono attività sul territorio come gli agenti di Polizia metropolitana e il personale che si alterna tra smartworking e servizio in presenza presso gli uffici dell’Ente.

La somministrazione dei test e la raccolta dei referti è avvenuta a cura di personale medico-infermieristico di un laboratorio specializzato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, alla presenza del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane e Sicurezza sul Lavoro, Maria Centrone.

“Uno screening fondamentale, che ho richiesto formalmente fin dall’inizio di questa pandemia, per garantire le migliori misure di tutela della salute di tutti i dipendenti dell’Ente, nonché di coloro che, per esigenze lavorative, entrano in contatto con gli uffici della Città metropolitana – afferma Anita Maurodinoia, consigliere metropolitano delegato alla Polizia metropolitana, Protezione Civile e Personale -. Una misura necessaria per favorire maggiore serenità ai dipendenti nel portare avanti il proprio lavoro, in particolare alla Polizia metropolitana che svolge servizio di pattugliamento sulle strade provinciali ed anche, su disposizione della Questura di Bari, nel Comune di Altamura dove alcuni agenti della polizia locale sono stati contagiati dal Covid-19. I test sierologici, come da procedura, saranno ripetuti fra nove giorni”.

Inoltre, ricordano dalla Città metropolitana in una nota, all’inizio dell’emergenza sanitaria al personale che presta servizio in presenza presso gli uffici dell’Ente sono state distribuite oltre mille mascherine tra quelle chirurgiche e FFP2.