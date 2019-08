Topi morti, mobili e spazzatura per strada: squallido spettacolo per strada a Torre a Mare

Topi morti, rifiuti e mobili gettati per terra: è lo spettacolo decisamente squallido segnalato da alcuni residenti in via della Rosa Azzurra, nel quartiere di Torre a Mare. Le immagini sono state postate sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. La foto parla da sola, con degrado e immondizia che fanno bella mostra a pochi passi da un marciapiede e dai bidoni.