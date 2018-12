Sul gommone oltre una tonnellata di droga: sequestrato carico da 14 milioni, arrestati due corrieri

La droga, proveniente probabilmente dall'Albania, era approdata sulla costa di Torre Canne a bordo di un gommone di 15 metri, fornito di due potenti motori fuoribordo da 300 cv l’uno. Il carico - oltre una tonnellata fra hashish e marijuana - è stato intercettato e sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Monopoli nella serata di venerdì. In manette sono finiti due giovani brindisini, poco più che ventenni e disoccupati, bloccati mentre scaricavano la droga dall'imbarcazione.

I militari, nel corso di un’attività investigativa volta proprio a contrastare l'attività dei trafficanti di droga sulla fascia costiera tra il Barese e il Brindisino, hanno intercettato l'imbarcazione sulla costa di Torre Canne e i due giovani intenti a scaricare la droga. Alla vista dei militari, i due scafisti hanno provato a fuggire azionando il gommone per prendere il largo, ma nella fretta il natante è finito contro gli scogli e i due trafficanti sono stati così bloccati.

Le operazioni di recupero della droga sono durate tutta la notte, alla fine i Carabinieri hanno sequestrato 1 tonnellata e mezza di droga fra marijuana e hashish, custoditi all’interno di 80 imballaggi in plastica. Si tratta di un quantitativo eccezionale, il cui valore è stimato in 14 milioni di euro, destinato ad alimentare il mercato della città di Bari, del Sud Barese e della Valle d’Itria.

I due arrestati sono stati condotti in carcere a Brindisi. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a capire per quale organizzazione di due lavorassero.