Esodo di Ferragosto, sabato da bollino nero: 7 km di coda sulla Statale 16

Mattinata ba 'bollino nero' per gli automobilisti che, in queste ore, stanno affollando strade e autostrade anche in Puglia in occasione dell'esodo di Ferragosto. Per questo fine settimana, infatti, si prevede il maggior afflusso verso le località di vacanza: ben 7 km di coda si registrano dallo svincolo di Carassi fino a quello per Triggiano, in direzione sud. Al momento non si segnalano particolari incidenti. A sorvegliare il traffico diverse pattuglie della Polizia Stradale affiancate da unità Anas per il monitoraggio. Per agevolare gli spostamenti è stato attivato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 12 agosto.