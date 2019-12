Guasto al treno diretto all'Aeroporto, viaggiatori bloccati in galleria: "A piedi per uscire dal tunnel"

Odissea per numerosi passeggeri presenti ieri sul treno di Ferrotraviaria Bari-Barletta, con fermata all'Aeroporto Karol Wojtyla: il convoglio si è improvvisamente bloccato mentre si trovava al quartiere San Paolo, nelle vicinanze della stazione Europa.

I viaggiatori sono rimasti a lungo tempo ("circa due ore" riferisce una testimone) nel treno per poi scendere e percorrere alcune centinaia di metri in galleria, a piedi. Una volta raggiunta la stazione, vi erano alcuni bus che hanno portato i passeggeri a destinazione. Per alcuni di loro, diretti all'aeroporto, non è stato però sufficiente a non perdere il volo. Qualcuno, nella situazione, si sarebbe anche sentito male.

Ferrotramviaria, in una nota, si scusa con i viaggiatori che "potranno richiedere il rimborso del biglietto, nelle modalità previste dalla carta dei servizi, inviando una richiesta all'ufficio relazioni con la clientela (info@ferrovienordbarese.it)".