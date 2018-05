"Udienze con caldo e zanzare": fioccano i disagi nelle 'tende' del Tribunale di via Nazariantz

"Oggi ho dovuto tenere udienza in una tenda con 40 gradi e tra le zanzare, rinviando ad una fantomatica data del 12 novembre in Corte di Assise": è quanto ha affermato il giudice Rossella Calia Di Pinto, segretario dell'Anm di Bari riferendosi alle strutture provvisorie che da ieri sostituiscono, in parte, i locali del Tribunale penale di via Nazariantz, dichiarato inagibile la scorsa settimana. Le tensostrutture stanno accogliendo le udienze di rinvio dei processi penali di primo grado.

Verifiche del Genio Militare: in arrivo la pavimentazione esterna

In mattinata è stato effettuato anche un sopralluogo da parte del Genio Militare per installare una pavimentazione in grado di evitare disagi in caso di maltempo, previsto nei prossimi giorni. L'area dove sono state collocate le tende, infatti, non è asfaltata. Intanto, ieri, il procuratore capo Giuseppe Volte ha emesso un nuovo provedimento per organizzare il lavoro di magistrati, cancellieri, polizia giudiziaria e personale dipendnete del palazzo di via Nazariantz.