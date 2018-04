Un grosso tronco 'spiaggiato' sul lungomare di San Girolamo: al via le operazioni di rimozione

Era sulla spiaggia di San Girolamo da inizio aprile, probabilmente arrivato sul bagnasciuga dopo una mareggiata. In seguito alle segnalazioni di residenti della zona e dell'associazione IX Maggio, il grosso tronco sarà finalmente rimosso. In mattinata, grazie ad un intervento della Multiservizi, il tronco è stato tagliato in pezzi più piccoli per agevolarne il trasporto: la rimozione completa è prevista per domain, domenica.

Soddisfatti i volontari dell'associazione IX Maggio, che sulla loro pagina Fb danno notizia della rimozione: "Adesso - commentano - aspettiamo la pulizia delle alghe marine (Poseidonia) dietro il rimessaggio e anche su quel tratto di spiaggia a Fesca pieno di rifiuti misti. Rimaniamo fiduciosi e saremo soddisfatti quando i messaggi si trasformano in risoluzione di un problema".

