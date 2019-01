"Suo figlio ha avuto un incidente, c'è da pagare per risarcire il danno": anziani raggirati, smascherato truffatore

"Pronto?... Buongiorno signora, sono il Maresciallo dei Carabinieri... non si allarmi, la chiamo perché suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale... sta bene, ma l’abbiamo trattenuto in caserma... ci sarebbe una somma da pagare per risarcire il danno e farlo tornare a casa senza problemi giudiziari…..a breve passerà a casa l’Avvocato per ritirare il denaro". Così gettata nel panico le sue vittime, per convincerle, di lì a poco, a consegnare il denaro al sedicente 'avvocato. Somme che potevano arrivare fino a tremila euro. In alternativa, come accertato in alcuni casi, il truffatore arrivava a farsi consegnare la tessera bancomat con relativo pin prelevando il massimo del denaro consentito, o non disdegnava monili in oro, come ad esempio fedi nunziali, o collane indossate dalla vittima di turno.

Avrebbe colpito anche nel Barese l'uomo - un pensionato 67enne di origini campane - arrestato con l'accusa di “truffa aggravata continuata in concorso, sostituzione di persona e indebito utilizzo di carta di credito”, dai carabinieri di Osimo (Ancona). In particolare, uno dei 24 raggiri contestati all'uomo sarebbe stato commesso ad Alberobello lo scorso 22 novembre.