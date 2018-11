Vandali al San Paolo, ancora cassonetti in fiamme: bruciato bidone in via Monti

Ancora cassonetti incendiati al San Paolo. A segnalare l'episodio, avvenuto nella serata di ieri, è il blog di quartiere 'La voce del San Paolo'.

I teppisti sono entrati in azione in via Gennaro Maria Monti, nei pressi della sede del Terzo Municipio. Per domare l'incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

"Speriamo che qualche telecamera abbia ripreso i vandali", commentano amareggiati i residenti sulla pagina de 'La Voce del San Paolo'. "Ma che gusto si trova nel distruggere qualcosa che serve alla collettività, non capisco", rimarca qualcun altro, interpretando il pensiero di molti. Soltanto alcuni giorni fa, un altro episodio simile in via D'Alessio.