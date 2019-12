Ladri in azione al Libro Possibile Caffè di Polignano, distrutto ingresso e furto all'interno: "Qualcuno non ci vuole"

Un raid notturno per distruggere la porta d'ingresso e rubare all'interno: ignoti hanno preso di mira Il Libro Possibile Caffè di Polignano a Mare punto di riferimento della cultura nella cittadina barese. A dare notizia del deprecabile gesto, sono gli stesso gestori della caffetteria, sulla pagina Facebook del bar: "Qualcuno non ci vuole - scrivono con amarezza - . Stanotte sono venuti a danneggiare il nostro caffè letterario/libreria. Il furto è stato minimo, è evidente la volontà di fare danno. Un episodio che ricorda altri tristi casi di cronaca recente. Fa male pensare che a Polignano, paese in cui ogni anno, da 19 anni, organizziamo un festival che anima di cultura, di idee e di turismo il paese, qualcuno ci voglia così male".

"Fa male pensare che venga colpita l'unica libreria di Polignano, perché" dicono i gestori, "una città senza libreria è un luogo senza cuore", citando una frase di Gabrielle Zevin. L'episodio è al vaglio delle Forze dell'Ordine che in queste ore stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sui social, intanto, decine di messaggi di solidarietà per la caffetteria e l'invito ad andare avanti.